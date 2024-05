Digitalisierung kann dabei eine große Stütze sein. Vom Recruiting über Onboarding, Talentemanagement bis zum Offboarding kann sie die Prozesse im Unternehmen verbessern und so für positive Impulse sorgen.



Bei einem Unternehmen, das wie die Greiner Gruppe über 120 Standorte verfügt, an denen etwa 18 unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, ist Digitalisierung aber auch deshalb zentral, weil nur so gewährleistet werden kann, dass die für die mitarbeiterbezogenen Prozesse nötigen Systeme sowie Vorlagen, Schriftstücke und Dokumentationen an allen Standorten in möglichst vielen Sprachen einheitlich und in hoher Qualität vorliegen.



Die Vorteile, die sich durch Digitalisierung in der HR erreichen lassen, gehen aber viel weiter. „Immer mehr Unternehmen praktizieren heute Skills-Based-Recruiting“, sagt Anna Nowshad, Partnerin bei Deloitte Österreich und Leiterin der Bereiche Future of Work, Workforce Transformation Change Management. „Geht es darum, die Skills der einzelnen Mitarbeiter:innen mit den in einem Unternehmen gerade anstehenden Aufgaben möglichst gut zu verknüpfen, können Digitalisierung und Einsatz Künstlicher Intelligenz eine große Hilfe sein.“