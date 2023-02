Flexible und intelligente Mikrosensoren für die kontaktlose Datenerfassung in Echtzeit



Das slowakische Unternehmen RVmagnetics stellt Mikrodrahtsensoren her, die Herstellern relevante Daten wie Druck und Temperatur liefern. Die auf magnetischen Prinzipien basierenden Sensoren ermöglichen eine berührungslose Datenerfassung in Echtzeit über den Prozess, das Produkt, das Material oder das Bauteil an ansonsten unzugänglichen Stellen.

Intelligente Mikrosensoren sammeln Daten zur strukturellen Integrität



MicroWire-Sensoren sind bistabile magnetische Mikrodrähte, die aus einem Kern aus einer Metalllegierung mit einer Glasbeschichtung bestehen. Die Sensorsysteme bestehen aus Erregungs- und Erfassungsspulen sowie aus Elektronik, die für die Anwendungen der KundInnen miniaturisiert werden können. Die MicroWire-Sensoren haben in der Regel die Größe eines menschlichen Haares (zwischen 20 und 70 Mikrometern), sind flexibel, passiv und langlebig: Sie sind resistent gegen chemisch aggressive Umgebungen und können Induktionsschweißverfahren standhalten.



Kontaktlose Datenerfassung ebnet den Weg zur vorausschauenden Wartung in Echtzeit



Diese Mikrosensoren sind in der Lage, zahlreiche Schlüsseldaten, die die strukturelle Integrität beeinflussen, z. B. Temperatur, Vibration, Druck oder Dehnung, zu messen und in Echtzeit zu überwachen. Dies bringt diverse Vorteile mit sich: diese Daten ermöglichen die Kontrolle des Strukturzustands und die vorausschauende Instandhaltung und lassen Probleme in ansonsten unzugänglichen Bereichen schnell und genau erkennen. Darüber hinaus ermöglichen intelligente Mikrosensoren eine zerstörungsfreie Prüfung und die Möglichkeit, mehrere Sensorschnittstellen in einer einzigen zu kombinieren, was zu einem geringeren Stromverbrauch und einer CO2-Reduzierung führt.