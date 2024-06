„Wir wollen bei den Unternehmen Bewusstsein dafür schaffen, sich das Thema Wasserstoff näher anzusehen. Viele Unternehmen könnten auf dem Weg zur CO2-Neutralität von der Nutzung enorm profitieren. Wir sind vom Export abhängig und müssen deshalb alles daran setzen, unsere Wirtschaftskraft zu erhalten und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Industrie vom Wandel profitieren kann. Wie diese Transformation gelingen kann, zeigt das Engagement der Industrie im Bereich Lehrlinge. Trotz der angespannten Lage in vielen Unternehmen wird eisern an der fundierten Lehrlingsausbildung festgehalten. Die Industrie bildet so die Fachkräfte der Zukunft aus und sorgt nachhaltig für hohe Qualität und Zukunftsperspektiven. Wir müssen dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen und so die Zukunft der Industrie in Niederösterreich sichern“, meint Helmut Schwarzl.