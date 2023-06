Ein globales Wettrennen um die KI ist entbrannt. Wie wettbewerbsfähig ist Europa im Vergleich zu den USA und Asien?

Wasner: Die EU ist kein Wettbewerber im KI-Bereich.

Und das sagt ein Vorstandsmitglied von ADRA, das für die Verteilung der EU-Gelder zuständig ist?

Wasner: 2,6 Milliarden sind in diesem Bereich so gut wie nichts. Das habe ich auch der EU-Kommission gesagt, und damit vertrete ich auch eine Mehrheitsmeinung. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass ADRA für mich der Beweis dafür ist, dass die Kommission KI nicht ernst nimmt, denn KI, Big Data und Robotik müssen sich den ohnehin zu geringen Betrag noch einmal teilen. Auch hier stehe ich mit meiner Meinung nicht alleine da, der AIDA-Ausschuss des Europaparlaments unter Vorsitz von Axel Voss kam im Juni letzten Jahres zu einem sehr ähnlichen Schluss – wenn man KI ernst nehmen will, braucht es eine viel höhere Finanzierung und eine eigene Public Partnership (wie es ADRA ist) speziell für KI. Leider muss man sagen, dass wir derzeit das Gegenteil erleben, denn Europa hat sich in den letzten zehn Jahren aus dem digitalen Bereich verabschiedet – es findet keine Wertschöpfung statt.

Sie sagen, die KI-Strategie in Österreich sei auf dem Niveau von Uganda. Wie prekär ist die Situation?

Wasner: Zu diesem Schluss kommt das renommierte Brookings Institut aus den USA, das die KI-Aktivitäten von Nationen anhand mehrerer Kriterien vergleicht. Das ist ein Riesenproblem. Österreich ist ein Ausreißer innerhalb der EU. Aber die ganze Diskussion um Staatssekretär Tursky ist verfehlt. Sie zeigt aber auch die Qualität des Diskurses, finde ich. Wenn wir über Grundlagenforschung reden, dann reden wir über das Forschungs- und Wissenschaftsministerium. Dort ist die KI-Forschung beim Forschungs- und Wissenschaftsfonds angesiedelt und dort wurde das Budget vor Kurzem sogar gekürzt. Im EU-Kontext versteht das auch niemand, weder die Europäische Kommission noch andere Forschungscluster in den europäischen Staaten. Niemand versteht, warum die Situation bei uns so prekär ist. Es gibt bei uns keine Definition von Spitzenforschung außerhalb der etablierten Wissenschaften, wie man sie aus der Schule kennt – im digitalen Bereich definitiv nicht. Folglich haben die Forscher keine Hausmacht und niemanden, an den sie sich wenden können. Den Stellenwert von KI-Forschung in Österreich sieht man ja daran, dass bei der Vergabe von Fördermitteln der Cluster-of-Excellence-Wissenschaftsförderung KI nicht berücksichtigt wurde. Das ist so, als würde sich die Klimaministerin nicht um Elektromobilität kümmern. Das ist absurd.