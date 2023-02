Damit datengetriebene Anwendungen wie vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) oder Anomaly Detection möglichst flexibel auf viele Maschinen ausgerollt werden können, ist eine Normierung beziehungsweise Modellierung des Datenbestands entscheidend. Der Digitalisierungsexperte Atos empfiehlt, diese Daten-Modellierung möglichst nahe an den Maschinen „on the Edge“ durchzuführen, also dort, wo das meiste Domänen-Wissen vorhanden ist.



Um das Potenzial Ihrer Daten voll auszuschöpfen, werden moderne Analytics-Techniken wie Machine Learning oder Künstliche Intelligenz eingesetzt. Diese werden auf Basis großer Datenmengen entwickelt und trainiert – meist Cloud-basiert. Sind direkter Maschineneingriff oder rasche Reaktion erforderlich, um zum Beispiel Schäden (Werkzeugbruch) oder Ausschuss zu verhindern, wird Edge Computing eingesetzt. Das erlaubt es Überwachungs-Algorithmen, direkt an der Maschine nahezu in Echtzeit einzugreifen, bevor etwas passiert. Dokumentationspflichtige oder sensible Daten können zudem unveränderbar in einer Blockchain abgelegt werden zum Beispiel für den Nachweis der Einhaltung kritischer Prozess-Parameter.