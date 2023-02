In den letzten Jahren haben wir massiv in Sortierkapazitäten investiert und damit ein sehr stabiles und leistungsfähiges Netz geschaffen. Im Logistikzentrum Oberösterreich in Allhaming sind in einer fast 40.000 m² großen Halle die neuen Sortiermaschinen in Testbetrieb gegangen. Im Zusammenspiel mit den bestehenden Anlagen bringen sie rechtzeitig zur Hochsaison die volle Kapazität.



In Wien-Inzersdorf entsteht auf fast 23.000 m² bis August 2023 unser innovativstes Logistikzentrum. Neben modernsten Automatisierungslösungen und dem Ausbau der Sortierleistung stehen auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Vordergrund.



Auch in Tirol sind wir mit dem Logistikzentrum in Vomp bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet.