„Automatisierungslösungen sind heute auch deshalb interessant, weil, anders als noch vor wenigen Jahren, man nicht nur mit großen und teuren Projekten signifikante positive Effekte erreichen kann, sondern auch viele kleinere und damit günstigere Möglichkeiten hat“, ergänzt Gerald Wolf von Xvise. Derzeit, sagt er, seien aufgrund der schlechten Konjunkturlage viele Unternehmen bei Investitionen in Automatisierungstechnik etwas zurückhaltend, doch eigentlich wäre gerade jetzt der richtige Zeitpunkt solche Projekte voranzutreiben. Auch um sich so auf weiter Engpässe am Arbeitsmarkt vorzubereiten. „Es ist heute schon schwer Fachkräfte zu bekommen“, erklärt Wolf, „wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt, wird es einen noch eklatanteren Mangel geben. Und in der modernen Logistik braucht man Fachkräfte, die Aufgaben sind so komplex, dass sie vom schnell angelernten Hilfspersonal kaum bewältigt werden können.“