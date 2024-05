Patrick Schwarz, Chef der Jungen Wirtschaft in Tirol, sagt dazu: „Die Ergebnisse zeigen, dass wir mit unserer Wahrnehmung und den Tendenzen der vergangenen Jahre richtig liegen. Wir können uns gegenseitig unterstützen, aber vor allem muss die Politik handeln.“ Für die Junge Wirtschaft ist Entlastung das wichtigste Thema. „Es muss etwas gegen die Inflation getan werden und es müssen Anreize geschaffen werden, damit mehr Menschen gründen. Vor allem müssen die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Außerdem müssen die Grenzen in der Kleinunternehmerregelung und bei geringwertigen Wirtschaftsgütern angehoben werden“, so Patrick Schwarz.