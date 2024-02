Am schwersten von Altersdiskriminierung wird wohl die Generation X betroffen sein. Diese Menschen verbrachten ihre ersten beiden Lebensjahrzehnte in einer weitgehend noch analogen Welt. Nach ihrem Schulabschluss begannen sie, sich an den Technologietrend anzupassen. Für einige Arbeitgeber sind sie daher "Digital Immigrants". Die Technologiebranche ist jedoch mehr an den "Digital Natives" interessiert, die in den 90er-Jahren und später geboren wurden, weil diese Generationen die Digitalisierung schon immer als Teil ihres Lebens wahrnahmen. Jene, die sich über lange Zeit hinweg als anpassungsfähig erwiesen haben, sind also weniger attraktiv für den Arbeitsmarkt als jene, denen etwas quasi bereits in die Wiege gelegt wurde.



Erschwerend kommt hinzu, dass die Generation X als eine Art „Sandwich-Generation“ einerseits den Boomern folgt – die immer weniger bereit sind, in den Ruhestand zu gehen – und andererseits vor den Millennials und der Generation Z angesiedelt ist, die glauben, dass ihre Zeit gekommen wäre, die Führung zu übernehmen. Wieder einmal ist die Generation X das vergessene mittlere Kind, obwohl gerade sie in der Lage ist, die Grenze zwischen den Generationen zu überbrücken.