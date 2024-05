Im Jahr 2023 konnte die BABEG in Kärnten und in enger Kooperation mit ihren Partnerinnen und Partnern erfolgreich 30 Unternehmen ansiedeln. Besonders stolz ist man auf die gute Zusammenarbeit mit der Austrian Business Agency (ABA), womit sich Kärnten im österreichweiten ABA-Ranking den Bundesländer-Spitzenplatz hinter Wien sichert. „Unser Fokus liegt auf der Entwicklung Kärntens zu einem führenden Technologie- und Innovationsstandort in Europa. Durch gezielte Betriebsansiedlungen und die Förderung von Forschung und Entwicklung haben wir wesentliche Schritte in Richtung Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gesetzt“, betonte LHStv.in Gaby Schaunig.

