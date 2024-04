Österreichs Kongresslandschaft hat nach dem Einbruch während der Pandemie ein fulminantes Comeback gefeiert: So sind bereits im Jahr 2022 mit 20.843 Veranstaltungen doppelt so viele wie im Jahr zuvor über die Bühne gegangen.

Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2019 wurden 25.178 Tagungen und Kongresse in Österreich abgehalten. Der Löwenanteil der Veranstaltungen ist dabei mit 45,6 Prozent auf Firmentagungen entfallen, gefolgt von Kongressen (28,8 Prozent) und Seminaren (25,6 Prozent). „Insgesamt haben zumindest 1,35 Millionen Personen an fortbildenden Veranstaltungen in Österreich teilgenommen und damit über 2,6 Millionen Nächtigungen generiert“, so Michaela Schedlbauer-Zippusch, Geschäftsführerin des Austrian Convention Büros (ACB).

Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Zahlen für das Meetingjahr 2023 gerade im ACB ausgewertet und voraussichtlich Mitte Mai veröffentlicht werden. Für heuer ist die Branche jedenfalls optimistisch: „Die Buchungslage ist aus unserer Sicht sehr zufriedenstellend“, sagt ACB-Präsident Gerhard Stübe, Geschäftsführer Kongresskultur Bregenz. Dieser Trend scheine sich auch im kommenden Jahr fortzusetzen. „Zahlreiche Termine sind hier auch schon vergeben“, so Stübe.

Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!