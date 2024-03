Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), auch als EU-Lieferkettengesetz bekannt, steht plötzlich in der Kritik. Plötzlich deshalb, weil die Vorbereitungen für den EU-Beschluss dafür eigentlich schon länger laufen, das Thema bislang aber relativ wenig öffentliche Beachtung fand.

Nun aber, kurz vor dem Finale, mehrten sich die skeptischen Stimmen. Einige EU-Mitgliedsstaaten, einschließlich Österreich, sorgen sich, dass die Umsetzung mit erheblichem Aufwand verbunden sein könnte, was potenziell ihre Wettbewerbsfähigkeit bedrohen würde. Angesichts der gegenwärtigen Flut an Regulierungen ist dies zumindest das am häufigsten ins Treffen geführte Gegenargument, zumal die Skeptiker immer wieder darauf verweisen, dass ihnen soziale und ökologische Aspekte entlang der Lieferketten durchaus ein Anliegen seien. So bekennt sich etwa auch die Industriellenvereinigung (IV) zu nachhaltigem, verantwortungsvollem und zukunftsfähigem Wirtschaften.

Ein europäisches Gesetz müsse für die Unternehmen grundsätzlich aber anwendbar und umsetzbar sein: „Überschießende Anforderungen und ein Weiterreichen der Verantwortung von einer Lieferstufe auf die nächste ist ein wenig effektives Mittel, um Menschenrechte wirkungsvoll zu schützen und Umweltschäden zu vermeiden. Die Politik wälzt mit der aktuellen Ausgestaltung ihre bisherigen Versäumnisse auf die Unternehmerinnen und Unternehmer ab – sie sollen nun lösen, was internationale Institutionen über Jahre nicht erreicht haben“, so die Kritik von Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär.

Der bürokratische Aufwand wäre den Unternehmen also in der aktuell beabsichtigten Form nicht zumutbar. So wird in der Diskussion auch häufig der sogenannte „Hausverstand“ bemüht, der eben diese Fülle an Aufgaben nicht mehr verstehen würde.