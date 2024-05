Auch hierzulande laufen mehrere neuralgische Leitungsknoten zusammen. Einerseits betrifft das eher landgebundene Infrastrukturen wie Gaspipelines und überregionale Strom-Übertragungsnetze, aber auch in Österreich gibt es wichtige Schnittstellen für Datenkabel. Wichtige Sekundärleitungen bei Tiefseekabel, an denen auch die heimische Datenversorgung hängt, laufen durch das Schwarze Meer und landen in Bulgarien an.

Ausfälle an diesen Leitungen würde vor allem die Kommunikation mit Asien in Österreich beeinträchtigen. Für viele Exportbetriebe, die in dieser Region tätig sind, kein unwesentlicher Faktor. Komplette Kommunikations-Blackouts sind aber unwahrscheinlich, wie Experten versichern, aber die Übertragungsleistung kann sich verlangsamen. Jedenfalls wird es auch für Österreich in den nächsten Jahren wichtiger werden, in den Schutz kritischer Infrastrukturen zu investieren. Die Bedrohungslage wird sich vor allem auch bei Datenleitungen in Zukunft intensivieren.