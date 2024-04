„Der Maschinen- und Anlagenbau meldet jeden Monat ein weiteres Exportminus. Die Stimmung ist ausgesprochen schlecht. Verschärft wird das alles noch von einem immer größeren Mangel an Arbeitskräften. Auch die Gefahr der Deindustrialisierung verschärft sich weiter“, bestätigt Herbert Motter von der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Während im ersten Halbjahr 2023 die Warenexporte oberösterreichischer Produzenten noch florierten, haben sich ab dem Sommer die Exporte insbesondere nach Deutschland deutlich eingetrübt, verlautet die Wirtschaftskammer Oberösterreich. Ein kaum besseres Bild zeigt sich in Salzburg. Laut einer Untersuchung der Salzburger Industriellenvereinigung habe sich im letzten Quartal des Vorjahres die Geschäftslage weiter verschlechtert. Schließlich sei Deutschland Salzburgs wichtigster Außenhandelspartner, sagt Bettina Schmitzberger von der IV Salzburg: Knapp 30 Prozent des gesamten Außenhandelsvolumens gehe auf das Konto Deutschlands, auf Platz zwei folge weit abgeschlagen die USA mit etwas mehr als 10 Prozent.



Das Exportaufkommen Tiroler Unternehmen nach Deutschland ist mit dem der Salzburger vergleichbar. Im Jahr 2022 gingen Waren im Wert von rund 4,9 Milliarden Euro, das sind fast 30 Prozent aller Tiroler Exporte, zum großen Nachbarn. „Bricht in unserem Nachbarland die Nachfrage aufgrund schwächelnder Wirtschaftsleistung ein, spüren Tiroler Unternehmen diesen Nachfragerückgang sofort, und das nicht nur in den klassischen Industriebereichen der Zulieferbetriebe der deutschen Automobilindustrie. Aufgrund der Stellung Deutschlands als wichtigstem Zielmarkt für Tiroler Produkte sind alle Sektoren der Tiroler Wirtschaft von den negativen Effekten der Rezession in Deutschland betroffen“, zeichnet IV-Tirol-Geschäftsführer Michael Mairhofer ein negatives Bild und belegt dies mit einem Vergleich der Konjunkturzahlen des vergangenen Jahres. „Nach aktuellen Berechnungen des Deutschen ifo-Instituts ist die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr um 0,3 Prozentpunkte geschrumpft. Österreichs Wirtschaftsleistung nahm laut Wifo-Berechnung im gleichen Zeitraum sogar um 0,8 Prozent ab“, rechnet Mairhofer vor.



Auch die Vorarlberger Industriebetriebe sind in hohem Ausmaß vom Exportaufkommen nach Deutschland abhängig, sagt Christian Zoll, Geschäftsführer Industriellenvereinigung Vorarlberg: "Dank unserer global agierenden Unternehmen und Hidden Champions gelingt es zwar durchaus, das deutsche Schwächeln zu kompensieren, aufgrund der hohen Verkoppelung – 27 Prozent der Exporte gehen nach Deutschland und 38 Prozent der Importe kommen von dort - spüren wir es aber natürlich, wenn Deutschland leidet. Sorgen macht uns hier auch die Automobilbranche, die in Deutschland vor großen Herausforderungen steht und für die es in Vorarlberg viele Zulieferer gibt."