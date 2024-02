Sie sind mit dem Motto “Leistung muss sich lohnen“ ins neue Jahr gestartet. Warum braucht es wieder ein Bekenntnis zur Leistung, um Sozialstaat und Wohlstand abzusichern?



Mandl: Das fordere ich seit Monaten. Wir brauchen nicht über Schlagworte wie die Work-Life-Balance und 32-Stunden-Wochen nachzudenken, sondern sollten verstehen, dass wir uns wieder mehr anstrengen sollten, nicht weniger. So heißt auch die österreichweite Kampagne, die wir gegen die Arbeitszeitverkürzung gestartet haben, um den Wert von Arbeit und Leistung für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft wieder stärker in den Vordergrund zu rücken.





Herk: Weil es sich sonst nicht ausgehen wird, unseren Status Quo beim Wohlstand ansatzweise aufrecht zu erhalten. Der Faktor Arbeit ist knapp und wird aufgrund der demographischen Entwicklung knapp bleiben. Daher müssen die vorhandenen Ressourcen effizient eingesetzt werden, damit wir unseren gesamtwirtschaftlichen Output aufrechterhalten können. Schaffen wir das nicht, begeben wir uns in ökonomische Abhängigkeiten, eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit ist die Folge. Arbeitskräfte fehlen zudem im Gesundheits- und Pflegewesen, der Kinderbetreuung oder dem Bildungspersonal generell. Brechen diese Bereiche weg, ist unser gesellschaftliches Wohlergehen massiv gefährdet. Am Ende des Tages geht es hier auch um Solidarität.







Wie wirken sich die nach wie vor hohen Energiepreise und gestiegene KV-Abschlüsse auf die Betriebe in der Steiermark aus und was sind Ihre Forderungen bzgl. Maßnahmen von der Politik, um den Kostendruck auf die Wirtschaft wieder zu senken?





Mandl: Für unsere Wettbewerbsfähigkeit ist das Gift. Die Politik muss umgehend die Lohnnebenkosten und die Energiepreise senken und die Inflation in den Griff kriegen – sonst wird sie einen Kahlschlag in der Wirtschaft erleben, wie es ihn noch selten gegeben hat.





Herk: Mittelfristig müssen zudem Wege von staatlicher Seite gefunden werden, die Energiepreise zu stabilisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nicht weiter zu gefährden. Der erwartete, massive Anstieg der Netzausbaukosten aufgrund der ambitionierten Zielvorgaben darf z.B. nicht 1:1 auf die Unternehmen und private Konsumenten abgewälzt werden.