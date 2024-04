Wie sieht die Bilanz seit dem Start des Standortmarketings in Kärnten aus? Was wurde bereits erreicht?



Kaiser: Ziel des Standortmarketings war und ist es, Kärnten als lebens- und liebenswertes Bundesland national und international sichtbarer zu machen - und das gelingt uns. Eine positive Entwicklung bestätigt uns auch eine Studie der Fachhochschule Kärnten. Demnach können wir in den Jahren 2011 bis 2020 von einem Brain Gain in Kärnten sprechen, also dem Zuzug von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften, jungen Menschen und jungen Menschen mit Kindern. Denn 48 Prozent der Zuziehenden haben eine akademische Ausbildung.





Das Land Kärnten investiert bis 2027 rund 16,5 Millionen Euro in internationale Werbekampagnen. Welche Wertschöpfungseffekte erwarten Sie sich für den Standort Kärnten?



Kaiser: Mit der Erhöhung des Budgets auf 16,5 Millionen Euro bis 2027 haben wir ein ganz klares Zeichen gesetzt. Kärnten soll konsequent als attraktiver Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort wahrgenommen werden, der sowohl mit einer starken Infrastruktur, innovativen Unternehmen, einer effizienten und umsetzungsfreudigen Verwaltung als auch mit einem perfekten Umfeld für Familien inklusive höchster Bildungs-, Ausbildungs- und Betreuungsqualität punktet. Wir setzen alles daran, Fachkräfte für eine Ansiedlung bei uns zu begeistern, um den zunehmenden Fachkräftemangel zu lindern und langfristig wirtschaftliches Wachstum und Stabilität zu fördern.