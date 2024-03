Gäste, die beispielsweise in den beiden Cafe X am Flughafen San Francisco, in der Lobby des Museum of the Future in Dubai oder der Tesla Gigafactory in Berlin einen Espresso genießen wollen, suchen den Barista vergeblich. Denn der Kaffee wird hier nicht von einem Menschen, sondern von einem Roboterarm vollautomatisiert zubereitet. Und im kalifornischen Pasadena hat mit CaliExpress Ende Dezember ein Fast-Food-Restaurant, das von Robotern und Künstlicher Intelligenz betrieben wird, eröffnet.

Ein Hamburger- und ein Pommes-Roboter sollen laut einer Aussendung für die Verpflegung sorgen, während eine KI alle notwendigen Berechnungen anstellt, um den Laden am Laufen zu halten. Auch bei den olympischen Winterspielen 2022 in Peking haben Roboter das Essen zubereitet, das anschließend von Drohnen zu den Sitzplätzen der Gäste gebracht wurde. Bereits wieder geschlossen hat hingegen die 2021 eröffnete Pizzeria Pazzi im Pariser Viertel Beaubourg, in der ein dreiarmiger Roboter den Teig, belegt und in den Ofen geschoben hatte. Auch das Schneiden, Verpacken sowie der Transport zur Ausgabe erfolgten dort voll automatisch.