Die Schuldenspirale dreht sich wieder schneller: Nach Angaben des KSV1870 wurden im Vorjahr österreichweit 8.845 Schuldenregulierungsverfahren, konkret 24 pro Tag, eröffnet.

Damit ist die Zahl der privaten Pleiten im Vergleich zu 2022 zwar um 8,2 Prozent gestiegen, liegt aber um sechs Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 – damals wurden dem KSV1870 zufolge 9.456 Privatkonkurse gezählt.

„Die finanzielle Situation hat sich in diesem Jahr für viele Menschen in Österreich weiter verschärft und mit einer entscheidenden Erleichterung ist unmittelbar leider nicht zu rechnen“, so Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz. Allerdings: Die vorläufigen Passiva sind im Vorjahr mit 918 Mio. Euro nur um 1,5 Prozent über jenen des Jahres 2022 gelegen. Das hat zur Folge, dass die durchschnittliche Schuldenhöhe um 7.000 Euro auf rund 104.000 Euro gesunken ist.