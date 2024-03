Anstiege der Arbeitslosigkeit gegenüber Dezember 2022 gab es in der Landeshauptstadt mit einem Plus von 320 Personen bzw. 7,2 Prozent, im Pinzgau plus 126 Personen oder 7,8 Prozent und im Pongau plus 106 Personen oder sechs Prozent. Geringere Zuwächse gab es hingegen im Flachgau mit plus 5 Personen oder 0,2 Prozent), im Tennengau mit plus 10 Personen bzw. 0,8 Prozent und im Lungau waren es plus 16 Personen oder fünf Prozent.



Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember waren – in absoluten Zahlen – Männer mit plus 290 Personen oder 3,7 Prozent und Frauen mit einem Plus von 293 Personen bzw. 7,4 Prozent etwa gleich stark betroffen. Differenziert nach Wirtschaftsbereichen gab es die größten Zuwächse im Handel (182 Personen bzw. plus 11,2 Prozent), in der Sachgütererzeugung (plus 115 Personen bzw. 10,7 Prozent) und im Baugewerbe (plus 105 Personen bzw. 3,9 Prozent).

Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Donauraum Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!