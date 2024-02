Befragt man die Salzburger:innen wie es mit der privaten Vorsorge in den kommenden Jahren weitergeht, gehen neun von zehn Befragte von einer Bedeutungszunahme aus. Auf die Frage, weshalb private Vorsorge wichtig ist, wird eine allgemeine Verunsicherung spürbar: 62 Prozent wollen sich gegen einen möglichen Schicksalsschlag absichern, 48 Prozent nennen fehlendes Vertrauen in die staatlichen Systeme als Grund dafür auch privat vorzusorgen und 42 Prozent ist die Vorsorge für die Familie ein großes Anliegen.

Weitere Vorsorgethemen, die den Menschen in Salzburg besonders am Herzen liegen, sind die Gesundheit (60%), eine finanzielle Reserve für Krisenfälle (57%), die Familie (54%) und das Thema Wohnen (51%).

„Dieses Ergebnis bestätigt, was wir in den letzten Jahren bei unseren Kundengesprächen immer wieder sehen: Eine konstant steigende Nachfrage bei Produkten zur finanziellen Vorsorge – egal ob im Gesundheitsbereich oder in der Altersvorsorge“, so Markus Sattel, Vorstandsdirektor der Salzburger Sparkasse, zum Status quo im Bundesland.