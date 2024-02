Die Finanzierungssituation wird am Standort Vorarlberg in diesem Jahr mit 3,19 unverändert bewertet. Allerdings geben 50 Prozent an, derzeit noch nicht auf der Suche nach einer externen Finanzierung zu sein, während rund 27 Prozent angeben, zwar noch nicht, aber in den nächsten drei bis sechs Monaten auf der Suche zu sein.

Rund 23 Prozent sind aktiv auf der Suche nach Finanzierungspartnern. In den ersten drei Jahren erfolgte die Finanzierung mit 90,5 Prozent überwiegend aus Eigenmitteln. 33,3 Prozent wurden durch Förderungen und weitere 19 Prozent durch Bankkredite finanziert.

Um die Finanzierungssituation für Startups in Vorarlberg attraktiver zu gestalten, nennt Michael Bertel folgende Faktoren: „Wir erleben in Vorarlberg noch immer ein sehr wenig ausgeprägtes Growth- und Risk-Mindset, daher ist die Vernetzung innerhalb unseres kleinen Startup-Ökosystems von großer Bedeutung“.

Trotz des geringen Risikokapitals und der schwach ausgeprägten Investmentkultur ist die Gründungsmotivation der Vorarlberger Startups nach wie vor hoch: „Etwas bewegen und verändern“ wollen 52,8 Prozent der Befragten, 16,7 Prozent wollen sich selbst verwirklichen und 11,1 Prozent eine geniale Idee umsetzen.