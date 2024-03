Verschiedene Studien haben sich mit diesem Thema bereits befasst, aber die Ergebnisse wurden erst 2019 im Zuge einer Studie am Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung in Hamburg zusammengefasst. Ziel war es, die mit der Pflege verbundenen Faktoren zu ermitteln, welche die Beschäftigung beeinflussen, und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung von Demenzpflegekräften zu beschreiben.

Die Studienautoren zeichnen dabei ein negatives Bild hinsichtlich der Beschäftigung. In den meisten Fällen kommt es bei den pflegenden Angehörigen zu einer Reduzierung der Arbeit oder gar zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses – und so gut wie immer sind Frauen davon betroffen. So bestätigt eine weitere Studie von Margaret Malke Moussa von der Western Sydney University einmal mehr, dass Frauen in der Lebensmitte, die ältere Eltern betreuen, mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Arbeitszeit reduzieren und auch weniger Stunden arbeiten als Frauen, die keine Eltern betreuen.



Trotzdem bieten die Ergebnisse auch ermutigende Einsichten, da eine Berufstätigkeit einen Ausgleich zur Belastung durch die Pflege darstellen und die Bewältigung beider Rollen das Wohlbefinden der Pflegenden verbessern kann. Praktische Bemühungen sollten sich insofern darauf konzentrieren, informelle Pflegepersonen in die Lage zu versetzen, die Balance zwischen Pflege- und Arbeitsaufgaben besser zu bewältigen, wie dies auch die Carer Journey vorsieht, bei der die pflegenden Angehörigen einen längerfristigen Horizont bzw. einen Ausblick auf ihren künftigen Pflegeweg entwickeln können.

„Pflegende Angehörige können von Schulungen und Informationsveranstaltungen durchaus profitieren, um mehr über die Krankheit und ihre verschiedenen Phasen zu erfahren. Dies kann helfen, realistische Erwartungen und angemessene Pflegestrategien zu entwickeln. Ob das bei irgendwelchen Demenzstammtischen wirklich so funktionieren kann, möchte ich nicht beurteilen. Es gibt aber in den Bundesländern schon ein Netz an guten Beratungsangeboten“, so Walter Lanz, der diesbezüglich auch den Gemeinden – etwa der Initiative der „Gesunden Gemeinde“ – ein großes Potenzial attestiert.

Denn hier gibt es noch wenig Angebote für pflegende Angehörige, die von der Nähe profitieren könnten. Außerdem wäre es möglich, auf dieser Ebene die Menschen überhaupt für eine Rolle als pflegende Angehörige zunächst einmal zu sensibilisieren und vorzubereiten, noch bevor es einen Demenzfall in der Familie gibt.