Unter der Schirmherrschaft von Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl hinterfragten und diskutierten die Experten in zahlreichen Diskussionsveranstaltungen und Workshops die Herausforderungen und Chancen, welche Europa und seine Regionen in der globalisierten Welt vorfinden.

Dieser Diskurs, der auch das interessierte Publikum wie auch viele wissbegierige Stipendiaten umfasste, fand in Form von Keynotes, Podiumsdiskussionen und in den Insiemegruppen statt. Inhaltlich dominierte die Frage nach der Rolle Europas und seiner Regionen in der globalisierten Welt. Eine große Rolle spielte neben der bevorstehenden Wahl zum europäischen Parlament auch der Krieg in der Ukraine und Europas Rolle darin.

Während Geist & Gegenwart Koordinator Herwig Hösele in seiner Begrüßung die Bedeutung der europäischen Werte unterstrich, eröffnete Landeshauptmann Christopher Drexler mit einem Plädoyer für Europa und die Bedeutung der Regionen innerhalb Europas. Er unterstrich die Wichtigkeit des Föderalismus, der mehr ein System des Wettbewerbs der besten Ideen und Lösungen ist und den es zu fördern gilt, als ein Hemmschuh, wie das vielfach behauptet wird. Zugleich mahnte der Landeshauptmann die Notwendigkeit ein, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.

Zudem brauche es eine neue europäische Erzählung, welche die positiven Errungenschaften, die aus Europa ihren Ausgang nahmen, wie beispielsweise die Aufklärung oder die Demokratie, in den Vordergrund rücken und nach außen tragen. Wissenschaftslandesrätin und Schirmherrin Barbara Eibinger-Miedl sprach über die zwei Perspektiven der Rolle europäischer Regionen. Einerseits in der Rolle Europas in der Welt und andererseits die Rolle der Regionen in der EU. Ebenso strich sie die Wichtigkeit der Standortpolitik und Vernetzung hervor.