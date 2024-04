Weniger Nachfrage heißt aber auch, dass weniger gebaut wird und damit die ohnehin bestehende Wohnungsknappheit noch akuter wird. Wächst der verfügbare Wohnraum nicht mehr weiter, steigen die Mieten.



In Wien sollen heuer nur noch 8000 neue Wohnungen gebaut werden, das sind um 4500 weniger als im vergangenen Jahr. Die nach wie vor hohen Kreditzinsen, die beträchtliche Verteuerung der Materialkosten, spürbare Lohnsteigerungen der Handwerker sowie gestiegene Preise für Projektentwickler machen den Erwerb von Eigentum immer schwerer. Das hat deutliche Auswirkungen auf den ohnehin angespannten Mietmarkt in Wien. Die Nachfrage nimmt zu, das Angebot wird knapper, die Mieten in der Bundeshauptstadt steigen.



Im Neubau, also bei allen Wohnungen, die nach 1945 gebaut wurden, ist in diesem Jahr mit einem Anstieg der Mieten zu rechnen. Experten gehen von ein bis zwei Prozent aus. Die meisten Mietverträge enthalten eine Indexanpassung, und die Inflation ist zuletzt wieder gestiegen. Bei diesen Mieten greift auch die kürzlich von der Bundesregierung beschlossene Mietpreisbremse nicht.



Dennoch sind die Mietkosten in Österreich in Relation zum Einkommen niedrig. „Die Wohnkostenbelastung der österreichischen Haushalte ist im europäischen Vergleich moderat und auch über die Zeit sehr konstant", weiß Jan Kluge, Ökonom des Think Tanks Agenda Austria.

„Im Jahr 2022 wurden im Schnitt 18,7 Prozent der verfügbaren Einkommen für das Wohnen ausgegeben. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Während 13 Prozent der Haushalte im urbanen Raum im Jahr 2022 mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben mussten, hatten am Land nur vier Prozent Probleme, die Wohnkosten zu stemmen. Nur in Dänemark ist der Stadt-Land-Unterschied noch größer. Der Zuzug in die Städte ist ungebremst. Deshalb sind die Preise in der Stadt höher und am Land niedriger. Es wäre weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, dieses Phänomen weiter anzuheizen, indem man die Preisunterschiede künstlich nivelliert. Der Staat kann aber die Überlastungsquoten sehr leicht senken, indem er den Menschen mehr netto vom brutto lässt“, hält Kluge fest.



„Bezieher durchschnittlicher Einkommen müssen fünf Stunden arbeiten, um sich vom versteuerten Geld einen Installateurmeister eine Stunde lang leisten zu können“, so Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria. „Doch statt den Faktor Arbeit kräftig zu entlasten, erfindet die Regierung im Namen der hoch besteuerten Bevölkerung einen ,Handwerkerbonus Plus‘, der die bis zum „Gehtnichtmehr“ besteuerte Arbeit wieder subventioniert.“ Die Diskussion um neue wohnbezogene Steuern würde auch laut WIFO-Berechnungen weder die anhaltende höchste Inflationsrate im Euro-Raum reduzieren noch Wohnraum schaffen.