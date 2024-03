So wird im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 ein vielfältiges Programm für lokale sowie internationale Besucher geboten. Die zentrale Kunstausstellung der Kulturhauptstadt im Bad Ischler Sudhaus mit dem Titel „Sudhaus – Kunst mit Salz und Wasser“ lädt zum Entdecken ein und besteht zum Großteil aus Videoarbeiten und nstallationen.

Das Salzkammergut feiert in diesem Jahr zudem zahlreiche Jubiläen mit außergewöhnlichen Programmpunkten. Der Geburtstag des Heiligen Wolfgang jährt sich etwa zum 1100. Mal, was ein besonderes Ereignis darstellt. Ab dem 23. Mai wird das Musical „Wolf – Das Mystical“ auf einer eigens errichteten Seebühne am Wolfgangsee als neue Attraktion zu bestaunen sein.





Schießen, Trommeln und Fahnenschwenken



Anlässlich seines 200. Geburtstags wird der oberösterreichische Komponist Anton Bruckner das ganze Jahr über mit zahlreichen Events wie Ausstellungen, Erlebnisrundgängen und vielem mehr gefeiert – auch im Salzkammergut. Eines dieser Events ist das Konzert „Bruckners Salz“ am 15. Juni in der Saline in Ebensee, einem der spektakulärsten Klangräume des Salzkammerguts. Zu den weiteren Highlights gehören das Konzert rund um Mahlers Symphonie Nr. 2 und das kraftvolle Cellokonzert von Friedrich Gulda in Steinbach am Attersee am 1. Juni sowie das Europäische Schützenfest, das vom 30. August bis 1. September am Mondsee stattfindet. Hier gibt es Wettbewerbe im Schießen, Trommeln und Fahnenschwenken.