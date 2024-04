Selbstverständlich muss mit der Ressource Boden sorgsam umgegangen werden. Auch die oö. Bauinnung spricht sich für eine Verringerung des Flächenverbrauchs und eine verstärkte Nutzung von Baulandreserven aus. Dies muss aber auf Basis objektiver Fakten über Flächenverbrauch und Bodenversiegelung erfolgen.

Baulandesinnungsmeister Norbert Hartl: "Es geht um eine zukunftsfähige, realistische Bodenstrategie, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Bauen mit Hausverstand in unserem Land gleichermaßen ermöglicht".

Weitere wesentliche Lösungsbausteine sind für Hartl unter anderem die bessere Nutzung von Baulücken, die Forcierung der Wohnhaussanierung, die nachhaltige Nutzung des Gebäudebestandes, die Nachverdichtung im urbanen Raum - besser in die Höhe als in die Breite bauen -, die Eindämmung der Zersiedelung und nicht zuletzt die Attraktivierung und Belebung der Orts- und Stadtkerne, wie dies in Oberösterreich bereits erfolgreich praktiziert wird.