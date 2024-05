Der Wandel der Arbeitswelt, wie wir ihn gegenwärtig erleben, ist so umfassend und tiefgreifend, dass in vielerlei Hinsicht von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden kann. Und: Er betrifft alle Bereiche.

Inhalt, Umfang, Organisation und Bedeutung von Arbeit sind von Veränderungen betroffen, die letztlich zu einem neuen Verständnis von Arbeit führen werden. Bisher waren die wesentlichen Parameter für die gesellschaftliche Funktion von Arbeit, wo sie in welchem zeitlichen Umfang zu leisten war und wie die Arbeit entlohnt wurde.

Die Rahmenbedingungen dafür wurden von der Politik gesetzt, nachdem sie zuvor zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehandelt worden waren. Entsprechend starr waren die Muster, die die Arbeitswelt in Industrie, Handel, Handwerk und Verwaltung bestimmten. Mit fortschreitender Digitalisierung und Globalisierung wurde deutlich, dass diese Muster nicht mehr zeitgemäß waren.

Die Faktoren Raum und Zeit verloren in ihrer traditionellen Form an Bedeutung. Arbeitsort und Arbeitszeit wurden mobil. Die drastischen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie, die zu einem zeitweiligen Stillstand des gesellschaftlichen Lebens und zu Einschränkungen im Berufsleben führten, wurden durch die akute Einführung des Homeoffice unter dem Zwang der äußeren Umstände zu einer Erweiterung des Arbeitsplatzbegriffs, der sich in kürzester Zeit etabliert hat und geblieben ist – so bieten 98 Prozent der österreichischen Unternehmen Homeoffice an.

Wesentlich einschneidender für die aktuellen Veränderungen des Arbeitsverständnisses ist jedoch die Tatsache, dass der Sinn hinter der Tätigkeit stark in Frage gestellt wird. So gaben in einer aktuellen PWC-Umfrage 100 Prozent der Befragten an, dass sie zunehmend Wert darauflegen, „einen Sinn hinter der eigenen Arbeit zu sehen“. Hinsichtlich der zukünftigen Arbeitszeit geht der Trend eindeutig in Richtung mehr Flexibilität und damit weniger staatlicher Einflussnahme, wozu auch die nicht zielführende Diskussion um die 4-Tage-Woche oder der Ruf nach mehr Arbeitsstunden bei gleichem Lohn gehört.

Zwei Drittel der Befragten in der bereits erwähnten PWC-Studie gehen übrigens davon aus, dass sich die Vier-Tage-Woche allgemein durchsetzen wird. Vor allem die Generation der 18- bis 39-Jährigen befürwortet dieses neue Konzept, während die Personalverantwortlichen naturgemäß deutlich zurückhaltender sind.