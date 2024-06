Ein europaweit einzigartiges Technologiezentrum für Satelliten-Monitoring in Prottes und ein europäischer Innovations-Hub der Weltraumforschung am Flughafen in Schwechat wurden kürzlich präsentiert. Was erwarten Sie sich von Space-Tec-Unternehmen?





Mikl-Leitner: Der Weltraummarkt ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt und diese Chance wollen wir natürlich auch für unsere Unternehmen und für den Technologie- und Forschungsstandort Niederösterreich nutzen. Am ecoplus Technopol Wiener Neustadt gibt es bereits Weltraum-Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die sich international bereits einen hervorragenden Namen gemacht haben - wie z.B. die Firma ENPULSION, die sich seit ihrer Gründung vor sieben Jahren zum Weltmarktführer für Antriebe im Klein- und Kleinst-Satellitenbereich entwickelt hat - und an der FH Wiener Neustadt gibt es auch den speziellen Studienbereich Aerospace Engineering.



Mit dem neuen und europaweit einzigartigen Weltraum-Hub am Flughafen Schwechat, den wir gemeinsam mit der ESA betrieben, können wir die beiden Stärkefelder - renommierter Wissenschaftsstandort und starkes Gründerland - erfolgreich miteinander verbinden. Wir erwarten uns davon neue, hochkarätige Arbeitsplätze für die Menschen im Land. Gleichzeitig ist das Thema Luft- und Raumfahrt aber auch ein wichtiger Motor, um junge Menschen für Forschung und Technik zu begeistern und diese jungen Talente brauchen wir als Wirtschafts- und Forschungsstandort ganz dringend.





Neue Zeiten bringen neue Herausforderungen. Sie müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen – wann sehen Sie sich am Ziel?





Mikl-Leitner: Mit dem Konzept „Zukunft.Wirtschaft.Niederösterreich“ haben wir einen neuen Schwerpunkt in der Wirtschaftsstrategie des Landes im Bereich der digitalen Innovationen und der grünen Transformation gesetzt. Diese Kombination bietet Niederösterreich die optimale Möglichkeit, den Weg in eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wirtschaft zu ebnen. Indem wir diese Chancen für uns nutzen und unsere Stärken weiter ausbauen, können wir nicht nur ökologische und ökonomische Ziele erreichen, sondern auch die Lebensqualität für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreich weiter verbessern.