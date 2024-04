Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten in Österreich ist auf 1,36 Millionen gestiegen, womit wir EU-weit den zweiten Platz in Bezug auf die Teilzeitquote belegen. „Im Jahr 1992 arbeiteten 3,11 Millionen Menschen in Österreich Vollzeit und nur etwa 310.000 Teilzeit. 30 Jahre später im Jahr 2022 ist die absolute Zahl der Vollzeitbeschäftigten auf 3,09 Millionen Personen gesunken, dafür ist die Anzahl der Teilzeitarbeitenden auf 1,36 Millionen gestiegen“, analysiert Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), die aktuelle Situation.



Laut einer Market-Umfrage sind 90 Prozent der Teilzeitbeschäftigten mit ihrer Arbeitszeit und ihrem Arbeitsplatz zufrieden. Die Zufriedenheit ist teilweise höher als bei Vollzeitbeschäftigten. Fast 70 Prozent der Teilzeitbeschäftigten können die Anzahl ihrer Arbeitsstunden selbst bestimmen. Teilzeit ist stark nachgefragt. Dass Betriebe keine Vollzeitstellen anbieten, ist dagegen selten ein Grund für Teilzeitarbeit. Dies bestätigen auch die Zahlen des AMS: Auf eine offene Teilzeitstelle kommen 3,7 Arbeitslose mit Teilzeitwunsch, bei Vollzeit beträgt das Verhältnis 2 : 1.



Auch in Niederösterreich hat sich die Situation in den vergangenen 30 Jahren nicht verändert. „In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Teilzeitquote in 28 Prozent der Betriebe erhöht“, betont Johannes Schedlbauer, Direktor der WKNÖ. „Das zeigt deutlich: Die Teilzeitquote in Österreich steigt immer mehr an, im Zehnjahresvergleich um etwa ein Fünftel.“ Dieses Verhältnis erhöht die Produktionskosten und beeinträchtigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit, weshalb Niederösterreichs Gewerbetreibende Alternativen fordern, die eine umgehende Umkehr dieses wirtschaftsfeindlichen Trends bringen.

Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Donauraum Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!