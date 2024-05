In Österreichs Gesundheitssystem, das als eines der besten der Welt gilt, ist der Wurm drin. Vor allem der Personalmangel führt in den Krankenanstalten zu massiver Überlastung mit allen Konsequenzen.

So leiden Patienten einerseits unter langen Wartezeiten, andererseits sind Qualitätseinbußen zu verzeichnen. Kaum anders sieht es im niedergelassenen Bereich aus: Auch hier geht der Ärztemangel zu Lasten beider Akteure.

Ein vielversprechendes Rezept zur Gesundung des Systems ist die Digitalisierung. Sie kann helfen, die Effizienz in der Verwaltung zu steigern und die Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Kassen und Sozialversicherungen weiter zu optimieren. Beispiele dafür sind unter anderem die automatisierte Dienstplanung für Ärzte und Pflegepersonal sowie die Rotationsplanung für Medizinstudenten und Jungärzte in heimischen Spitälern, der E-Impfpass und ELGA.

Aber auch in der Versorgung kann sie gute Dienste leisten: sei es in der Prävention, sei es in der Diagnose, Therapie und Nachsorge. Auch hier ist das Spektrum breit gefächert: Es beginnt bei der digitalen Terminvereinbarung, geht über Videokonsultationen, die digitale Erfassung von Vitaldaten der Patientinnen und Patienten, innovative Operationsmöglichkeiten bis hin zum Einsatz von Gesundheits-Apps und Smart Devices zur Betreuung chronisch kranker Menschen.

Nicht zuletzt sind Daten zu einem grundlegenden Bestandteil der medizinischen Forschung und Routinediagnostik geworden.

„Früher war die Physik der größte Datenproduzent aller Wissenschaften, heute ist es die Biomedizin“, sagt Christoph Bock, Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der MedUni Wien. Bits und Bytes bilden immer öfter die Grundlage für immer genauere Diagnosen und maßgeschneiderte Therapien. In der Onkologie etwa können KI-basierte Methoden Hochrisikopatienten anhand von histologischen Bildern aus Biopsien identifizieren.