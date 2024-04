Wie schärfen die Grünen derzeit ihr wirtschaftspolitisches Profil?



Schwarz: Es ist klar, dass wir diese großen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft nur gemeinsam mit den Unternehmen und der Bevölkerung schaffen können. Klimaschutzministerin Gewessler ist natürlich im ständigen Austausch mit der Wirtschaft. Gezielte Hilfen für den Umbau stark betroffener Branchen können nur gemeinsam sinnvoll entwickelt werden. Auch ich habe vor allem in der Steiermark intensive Gespräche mit Industriebetrieben geführt. Die Unternehmen können sich davon überzeugen, dass wir es sowohl mit dem Industriestandort als auch mit der grünen Transformation ernst meinen und ich habe gesehen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer bereit und motiviert sind, diese umzusetzen. Es ist eine Herausforderung, die aber zunehmend auch als Chance gesehen wird.



Trotzdem werden die Grünen nicht als Wirtschaftspartei wahrgenommen. Braucht Ihre Partei in Zukunft mehr Wirtschaftskompetenz und weniger Aktionismus?



Schwarz: Ich glaube, dass die Grünen zunehmend als Partei mit Wirtschaftskompetenz wahrgenommen werden. Wir sind die einzige Partei, die einen Plan hat, der langfristig zu einem wettbewerbsfähigen Standort und einem lebenswerten Klima führt. Immer mehr Menschen erkennen, dass ein „Weiter so“ in der fossilen Abhängigkeit langfristig in den wirtschaftlichen Abstieg und in die Klimakatastrophe führt. Deshalb unterstützen immer mehr Wirtschaftsakteure unsere Ziele.

Die Herausforderung der Klimakatastrophe ist so groß, dass viele sie noch nicht ganz wahrhaben wollen, sondern hoffen, mit ein paar kleinen Änderungen über die Runden zu kommen. Nichts gegen Hoffnung, aber Naivität hilft der Wirtschaft am wenigsten. Um auch die letzten Augenverschließer wachzurütteln, wird es auch in Zukunft Aktivismus brauchen.