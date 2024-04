Es zeigt sich, dass die Art und Weise, wie ein Land seine Energie erzeugt, der größte Hebel ist, um eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionen zu erreichen. So schneidet Frankreich aufgrund seiner starken Nutzung der Kernenergie sehr gut ab. Auch Schweden und Dänemark, die fast vollständig dekarbonisierte Energieversorgungssysteme haben, schneiden sehr gut ab.

Um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, sind also weltweit deutlich mehr Investitionen in erneuerbare Energien notwendig. Die Frage ist jedoch, wo die Mittel am effektivsten eingesetzt werden können. So ist die Produktion erneuerbarer Energien in den Ländern des globalen Südens um den Faktor 10 effizienter.

Das heißt, wenn nur 10 Prozent der Kosten für die Energiewende eines führenden Industrielandes wie Deutschland (geschätzt 1,1 Billionen Euro bis 2045) in Ländern rund um den Äquator investiert würden (also rund 100 Milliarden Euro), könnte der gleiche globale Einsparungseffekt durch Dekarbonisierung der globalen Primärenergie deutlich günstiger erreicht werden. Kosteneffizienz pro eingesparter Tonne CO2 ist eine wesentliche Denkrichtung, die die Politik einschlagen sollte, wenn sie tatsächlich globale Emissionsreduktionen erreichen will.