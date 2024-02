In der BOKU-Studie setzt man daher auf eine breite Zustimmung aus der Bevölkerung als treibende Kraft für die Energiewende: „Für diese enorme Transformationsaufgabe sind drei Aspekte zentral: die gesellschaftliche Akzeptanz für den Ausbau von Energieinfrastruktur, die ‚klimafreundliche‘ Ausrichtung von Lebensstilen und die sofortige Umsetzung ambitionierter politischer Klimaschutzmaßnahmen“, so Projektmitarbeiter Michael Klingler.



Geht es um die Akzeptanz in der Bevölkerung ist vor allem die Leistbarkeit ein zentrales Thema, das Alois Schroll, Energiesprecher der SPÖ, offen anspricht: „Klimaschutz ist sozial gerecht zu gestalten. Niemand darf zurückgelassen werden. Das gilt auch und erst recht für alle Fragen, die die Mobilität der Menschen betreffen.“



Für Jürgen Roth, Vorstandsvorsitzender der eFuel Alliance Österreich liegt die Lösung auf der Hand: Grüne Kraftstoffe könnten das Problem rasch lösen. „eFuels sind gespeicherter Ökostrom. Er fällt in rauen Mengen in Patagonien und in Wüsten an, wo er nicht verbraucht wird und es nicht einmal Netze gibt.“ Für Europa sei es daher die billigste Art, die drohende Versorgungslücke durch erneuerbare Energieträger aus diesen Ländern zu schließen. „Bauen wir Wind- und Sonnenkraftwerke dort, wo sie die doppelte und dreifache Menge Ökostrom erzeugen, dann kostet Ökostrom und die Wasserstofferzeugung in der Elektrolyse nur einen Bruchteil im Vergleich zu mittelmäßigen Standorten in Mitteleuropa, die nur wenige Volllaststunden schaffen und bei Dunkelflaute komplett ausfallen.“



Auch namhafte internationale Experten sehen klimaneutrale Kraftstoffe, die aus grünem Wasserstoff, Ökostrom und CO2 hergestellt werden, als globale Gamechanger der Klimawende. Stephan Schwarzer, Geschäftsführer der eFuel Alliance: „Synthetische Energieträger lösen mehrere Probleme auf verschiedenen Ebenen: Sie sind das perfekte Speichermedium, um grüne Energie nach Europa und nach Österreich zu bringen. Sie sorgen dafür, dass der Individualverkehr rasch klimaneutral wird, indem auch Bestandsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor klimaneutral betrieben werden können. Sie reduzieren die Abhängigkeit von Atomstrom-produzierenden Nachbarländern, da eFuels an zahlreichen Standorten weltweit produziert und problemlos über weite Strecken transportiert werden können. Sie sind kostenschonend, da bestehende Infrastruktur auch in Zukunft weiterverwendet werden kann. Damit tragen sie auch wesentlich dazu bei, dass Energie und Mobilität für alle leistbar bleiben.“



Aus Brüssel kam zuletzt ein positives Signal in Richtung eFuels, als die Produktion der nachhaltigen Energieträger in die Liste der „Zero-Emission-Industries“ aufgenommen wurde.

Schwarzer sieht in der eFuels-Technologie auch einen globalen Mehrwert: „Der Klimaschutz profitiert zweifach: Erstens erhöht sich die Versorgungssicherheit in Europa, das in Zukunft noch stärker von Energieimporten abhängigen sein wird als heute. Zweitens wird das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen dem Norden und dem Süden verringert, da der Süden den Norden nachhaltig mit grüner Energie versorgen kann. Wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir auf alle verfügbaren Lösungen zurückgreifen. Der ausschließliche Fokus auf die E-Mobilität schadet der Umwelt, weil technologische Fortschritte gebremst werden, die uns bei der Reduktion der CO2-Emissionen Rückenwind geben würden.“