Künstliche Intelligenz (KI) ist hilfreich im Kampf gegen Cyber-Kriminalität, denn die Technologie wird bereits häufig und erfolgreich im Alltag eingesetzt: zur Phishing-Erkennung und Phishing-Prävention, zur Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden sowie zur Sicherheitsbewertung und für Audits.

KI unterstützt aber auch bei der Bedrohungserkennung sowie bei der automatischen Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. „Doch auch die Angreiferinnen und Angreifer haben das Potenzial der Technologie erkannt“, erklärt Karin Mair, Managing Partnerin in der Risk Advisory bei Deloitte Österreich. „Um dieser Bedrohungslage entgegenzutreten, ist eine laufende Anpassung des Cyber-Security-Managements in Unternehmen essenziell.“



KI beschleunigt jedoch auch neue Angriffsarten wie Deepfakes in Form von Sprach- und Videonachrichten im Eilzugstempo. Mit einer Zunahme von 119 Prozent haben sich Deepfakes in Österreich innerhalb nur eines Jahres mehr als verdoppelt, wie eine aktuelle Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG unter 1158 Unternehmen zeigt. Das Erkennen von Fakes wird immer schwieriger, da sich die virtuelle Welt der realen Welt durch die verbesserte Technologie immer mehr annähert.

„Wir haben im persönlichen Umgang miteinander ein durchaus verlässliches Sensorium dafür, Unwahrheiten zu erkennen. Im digitalen Raum fehlt uns dieses Gespür. Mit der Perfektionierung der Deepfake-Technologie wird ein neues Kapitel zur Verbreitung von Desinformation aufgeschlagen. Wir werden verwundbarer gegenüber derartigen Kampagnen, das beeinflusst nicht nur die Cybersicherheit, sondern unsere gesellschaftliche Resilienz“, beschreibt KPMG-Partner Robert Lamprecht die aktuelle Entwicklung.