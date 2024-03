Die Lohnnebenkosten sind hierzulande hoch, die Energiekosten ebenfalls. Haben Sie schon einmal überlegt, den Standort in ein unternehmerfreundlicheres Land zu verlegen?



Ochsner: Angesichts dieser aktuellen Herausforderungen gibt es derzeit in Österreich wohl kaum einen Industriellen, der nicht zumindest darüber nachdenkt, ob hier langfristig noch wettbewerbsfähig produziert werden kann. Auch wir prüfen alternative Standorte, wie beispielsweise in Polen, wo wir bereits präsent sind und eine mögliche Expansion erwägen. Mein Geschäftsführer hat kürzlich auch Standorte in Mexiko und Asien sondiert.



Dennoch halten wir am Standort Österreich fest, da wir als bekennende Österreicher einen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum sozialen Wohlstand leisten wollen. Dies können wir jedoch nur so lange tun, wie wir international wettbewerbsfähig produzieren können, da wir bei Ochsner Wärmepumpen eine Exportquote von 80 Prozent haben. Falls diese Wettbewerbsfähigkeit verloren geht, sind wir gezwungen, Alternativen zu prüfen.



Das ist ein Umstand, der nicht nur uns betrifft, sondern die gesamte Industrie. Daher ist es uns so wichtig, dass die Politik sich der Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs als Industriestaat bewusst ist.



In Deutschland wird bereits offen von einer Deindustrialisierung gesprochen, die in diesem Ausmaß für eine Industrienation bedrohlich ist. Kann uns Deutschland dabei mitziehen?



Ochsner: Deutschland ist mit Abstand unser wichtigster Handelspartner. Etwa 3.000 österreichische Unternehmen sind am deutschen Markt aktiv, rund 9.000 deutsche Unternehmen unterhalten Niederlassungen in Österreich. Dies garantiert jeweils 120.000 Arbeitsplätze im Land. Vor diesem Hintergrund ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für die heimische Industrie natürlich wesentlich. Um gegenzusteuern, braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen seitens der nationalen und europäischen Politik. Ein zentraler Aspekt dabei ist jegliche überbordenden regulatorischen Belastungen für unsere Unternehmen zu verringern. Denn uns eint ein gemeinsames Ziel, die Stärkung unseres Industriestandortes und unserer Wettbewerbsfähigkeit.