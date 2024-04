Dennoch ist die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Klagenfurt „vorsichtig“ optimistisch, was das Wirtschaftsklima für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in der Stadt betrifft. „Trotz Herausforderungen wie der hohen Inflationsrate und dem Ruf nach Steuersenkungen zeigt die jüngste Umfrage unter Jungunternehmern eine bemerkenswerte Resilienz. Viele sind bereit zu investieren und neue Mitarbeiter einzustellen, was die positive Dynamik in unserer Region unterstreicht“, berichtet Kropfitsch.

Um den Herausforderungen für Jungunternehmer in Klagenfurt effektiv begegnen zu können, seien aber unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen und eine proaktive Unterstützung durch die Politik unerlässlich.

„Das ist entscheidend, damit sich Jungunternehmer in der Stadt ansiedeln und gedeihen können. Ein hervorragendes Instrument dafür sind Pop-Up-Förderungen, die Jungunternehmern die Möglichkeit bieten, ihre Geschäftsmodelle risikoarm zu testen. Die Erfahrung zeigt, dass solche Initiativen nicht nur erfolgreich sind, sondern die Unternehmer oft dauerhaft in den Geschäftsräumen bleiben“, so die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft. Dies trage nicht zuletzt zur Vielfalt des städtischen Angebots bei und spiele eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Leerständen. „Damit schaffen wir nicht nur ein lebendigeres Stadtbild, sondern fördern auch aktiv die wirtschaftliche Dynamik in Klagenfurt“, ist Kropfitsch überzeugt.