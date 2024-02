Bei den Infrastrukturmaßnahmen in der Agglo Rheintal liegt der Schwerpunkt auf kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Aufwertung von Straßenräumen und Langsamverkehr.

Besonders hervorzuheben sind die neuen Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein zwischen Au und Lustenau sowie zwischen Widnau und Diepoldsau, informiert Tittler: „Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung des grenzüberschreitenden Lebens- und Wirtschaftsraums Rheintal. Als Land Vorarlberg sind wir gemeinsam mit den Gemeinden Partner in dieser wichtigen Kooperation mit unseren Schweizer Nachbarn.“

Das Maßnahmenpaket umfasst mehr als 60 Projekte unterschiedlicher Größenordnung, die in den Jahren 2024 bis 2028 umgesetzt werden. Neben der Errichtung von Radbrücken werden unter anderem Straßenräume wie beispielsweise in Lustenau, aufgewertet und sicherer gestaltet, sowie Fuß- und Radwegeverbindungen im Rheintal wie in Götzis, Koblach oder in Schweizer Orten, neu errichtet und bestehende u. a. im Bereich des Zollamts Hohenems verbessert.



Neben den Infrastrukturmaßnahmen setzen Gemeinden, Land und Kanton auch Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Siedlungs- und Landschaftsentwicklung um. Im Vordergrund stehen dabei Mobilitätsmanagement, Entwicklungsschwerpunkte für Wohnen und Arbeiten sowie die regionale Betriebsgebietsentwicklung.