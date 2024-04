WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN: Sehr geehrter Hr. Velmeden, die Lage der Industrie ist aktuell in ganz Österreich angespannt. Wie stellt sich die Lage für die Kärntner Industrie im Speziellen dar?





Michael Velmeden: Die konjunkturellen Erwartungen sind gedämpft. Dazu tragen vor allem die hohen und asymmetrischen KV-Abschlüsse bei. Kaum irgendwo lag die Inflationsrate so hoch, kaum irgendwo waren die Lohnerhöhungen so hoch. Das trifft uns massiv auf allen Märkten. Arbeitsintensivere Unternehmen z.B. in der in Kärnten so starken Metallindustrie wissen nicht mehr, wie sie ihre Löhne zahlen sollen. Die höheren Kosten sind nicht in den Preisen unterzubringen.



Sie haben bereits mehrfach die hohen Energiepreise für die Betriebe kritisiert. Immer mehr Energieversorger weisen aber beträchtliche Gewinne in ihren Bilanzen aus. Waren die Maßnahmen der Politik richtig gesetzt bzw. braucht es ein Eingreifen in die Strommarktpreise vonseiten der Politik, um den Industriestandort abzusichern?



Velmeden: Die Energiepreise sind immer noch deutlich höher als vor der Pandemie und vor allem deutlich höher als in anderen Regionen sogar Europas. Das kostet uns Wettbewerbsfähigkeit. Die schleichende Abwanderung der energieintensiven Industrie ist eine Tatsache, die wir nicht leugnen können. Staatliche Kompensationen für zu hohe Energiepreise sind zwar positiv, werden uns auf Dauer aber nicht retten. Von der Energiepreisbremse konnte die Industrie nicht profitieren, sondern nur Haushalte. Die Energieversorger sollten die Gewinne jetzt in den Netzausbau investieren, damit der Industriestandort abgesichert ist.



Das eigentliche Problem ist die Strompreisbildung. Zu den Gewinnen der Stromversorger möchte ich Sie bitten, direkt dort nachzufragen. Dass all jene, die stark in der erneuerbaren Eigenerzeugung sind, von der Marktsituation der vergangenen Jahre profitiert haben, ist evident. Energiepolitik ist ein sehr komplexes Thema. Das beginnt mit der Versorgungssicherheit, bei der entsprechend realistische Entwicklungspläne beim klimafreundlichen Umbau der Energiesysteme zugrunde gelegt werden müssen und endet bei Preisniveaus, die unsere Industrie braucht, um überleben zu können. Ohne auf Details einzugehen: Österreich ist hier wenig vorausschauend, was auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen im gelebten „Förderalismus“ zusammenhängt. Schauen Sie sich allein den Windkraftausbau an, vergleichen Sie das Burgenland mit Tirol oder Salzburg. Da muss sich dringend schnell etwas ändern.

