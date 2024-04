Klimaschutz ist o.k., doch werden wir ohne Industrie nicht einen enormen wirtschaftlichen Rückfall sowie den Verlust von Wohlstand erleiden?



Zehetner: Für mich schließen sich kluger Klimaschutz und eine wettbewerbsfähige Industrie nicht per se aus. Wir müssen nur darauf achten, welche Maßnahmen wir ergreifen - ob diese von überbordender Regulatorik gezeichnet und unsere Industriebetriebe zum Abwandern oder Schließen gezwungen sind, wie es derzeit leider oftmals den Anschein hat. Oder ob wir ihnen die Möglichkeit einräumen, sich zu transformieren und in neue Technologien und Produktionsverfahren zu investieren. Außerdem ist es ein weitverbreiteter Mythos, dass effektiver Klimaschutz zwangsläufig zu einem Rückgang der Industrie und des Wohlstands führen muss. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Studie, die wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria gemacht haben, sogar, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, um das Klima zu schützen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Studien, die beweisen, dass in vielen Industrieländern bereits eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Treibhausgasemissionen stattfindet.



Sehen Sie sich als Klimaaktivistin?



Zehetner: Ich sehe mich als Öko-Optimistin. Probleme sind da, um sie zu lösen. Es geht mittlerweile gar nicht mehr darum, ob wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen, sondern es geht darum, vorwärtszugehen und zu eruieren, was wir tun können, welche Instrumente wir haben und welche Maßnahmen am effizientesten sind.



Gerade der Mobilitätssektor wird als größter Klimasünder gesehen. Dieser Bereich trifft aber jeden von uns…



Zehetner: Einige Klimaschutzmaßnahmen könnten relativ einfach und kosteneffizient umgesetzt werden. Zum Beispiel hat der ÖAMTC vorgeschlagen, den Anteil biogener Elemente von 10 auf 13,5 Prozent zu erhöhen, um die Klimaziele im Mobilitätssektor zu erreichen. Allerdings erfordert die Energiewende umfangreiche Investitionen in Infrastruktur, Netzausbau und -umbau. Diese Investitionen sind kostenintensiv. Daher ist es essenziell, Klimaschutzmaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft umzusetzen.