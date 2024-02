Beim Thema Finanzwissen kommen alle Studien zu dem gleichen Schluss: In Österreich mangelt es der Bevölkerung diesbezüglich nach wie vor an Kompetenz. So hat beispielsweise eine im Herbst 2023 präsentierte repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien grobe Mängel aufgezeigt:

Etwa ein Drittel der rund 800 Teilnehmer – quer durch alle Altersklassen - beantwortete Fragen wie „Was bedeutet ein Kredit mit variablem Zinssatz?“ oder „Welche Veranlagungsform beinhaltet das geringste Risiko?“ falsch.

„Das ist ein Alarmsignal, dass wir dringend nachbessern müssen. Schließlich ist der richtige Umgang mit Geld essentiell. Finanzwissen ist die beste Altersvorsorge und schafft einen Mehrwert für die Gesellschaft und für die Wirtschaft“, so Erwin Hameseder, Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Wien, bei der Präsentation der Umfrage.

Dass es Wissenslücken in alle Altersstufen gäbe, zeige Hameseder zufolge deutlich, dass es sich dabei um ein „strukturelles Problem in der Bildung“ handle, das mit ganz neuen Lösungen angegangen werden müsse.