Tatsache ist, dass gerade die sehr ungeregelte Raumplanung der letzten Jahrzehnte Wirtschaftsstrukturen gefördert hat, die sich heute vielerorts als standortpolitisch nicht nachhaltig erweisen.

Die Ausweisung von Gewerbegebieten in peripheren Lagen und an Autobahnkreuzen mitten in der Landschaft hat zu einer starken Abwanderung von Gewerbe und Dienstleistungen aus den Städten und Ortskernen geführt, die man nun allerorts mit regionalpolitischen Konzepten mühsam wieder zu beleben versucht.

Verursacht wurde das Aussterben der Innenstädte jedoch durch raumordnungspolitische Maßnahmen, die Einkaufszentren und Gewerbeparks auf der grünen Wiese förderten. Auch so mancher Großkonzern hat sich vor Jahren durch billige Gewerbeflächen dazu verleiten lassen, Logistikzentren und Hauptverwaltungen in Randlagen anzusiedeln; und wundert sich nun, dass die Transportkosten steigen und er keine spezialisierten Fachkräfte bekommt, weil diese nicht in eine ansonsten strukturschwache Region ziehen oder lange Anfahrtswege in Kauf nehmen wollen.