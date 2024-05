Wie ungleich die Erzeugung in Österreich verteilt ist, zeigt sich vor allem am Beispiel der Windkraft. Österreichweit waren Ende 2023 1.426 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 3.885 Megawatt in Betrieb, im vergangenen Jahr kamen 70 Anlagen mit einer Leistung von 331 MW hinzu. Diese Anlagen erzeugen derzeit mehr als zwölf Prozent des österreichischen Stroms.

Die überwiegende Mehrheit der Anlagen, nämlich 88 Prozent, steht in Niederösterreich und im Burgenland. Niederösterreich liegt mit 797 Anlagen weit vor dem Burgenland mit 461 Anlagen, an dritter Stelle folgt - wieder mit Respektabstand - die Steiermark mit 118 Anlagen. Kärnten liegt mit zehn Anlagen an vorletzter Stelle. Dass sich die überwiegende Anzahl der Anlagen auf diese drei Bundesländer verteilt, liegt an den außergewöhnlich guten Windverhältnissen, die dort herrschen.

Grundsätzlich werden die Gebiete nach dem Windaufkommen und dem daraus erzielbaren Ertrag in drei Klassen eingeteilt. In Österreich befinden sich 88 Prozent der Erzeugungsanlagen in Gebieten der Klasse A. Das noch nicht ausgeschöpfte Potenzial ist jedoch groß. Nach Berechnungen der IG Windkraft könnten auf nur zwei Prozent der Fläche Österreichs 83 TWh Windstrom erzeugt werden, was mehr als dem derzeitigen österreichischen Stromverbrauch entspricht. Für das Jahr 2024 sind die Prognosen der IG Windkraft für den Ausbau in Österreich allerdings verhalten. So sollen in diesem Jahr nur 24 Anlagen mit einer Leistung von 124 MW zugebaut werden. Mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 wurden zuletzt 2010 weniger Anlagen errichtet.