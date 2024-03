Geht es nach den Planungen, dürfte die Zahl der Kraftwerke in den nächsten Jahren wieder deutlich zunehmen. So plant Frankreich mit bis zu 14 neuen Kraftwerken. Viele seiner 56 Anlagen sind bereits so in die Jahre gekommen, dass eine Abschaltung unausweichlich ist, da Frankreich seinen Strombedarf zu zwei Drittel aus Atomkraft deckt. Dies betrifft sechs Anlagen, die somit jedenfalls durch Neubauten ersetzt werden müssen, gegebenenfalls werden auch Laufzeiten verlängert.

Ebenfalls auf Atomenergie setzen die USA, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Großbritannien und die Ukraine. In Europa halten neben Frankreich Belgien, Finnland, Polen, Tschechien, Schweden, Slowenien und Ungarn an der Technologie fest. Nach dem anfänglichen Boom zeigten vor allem die Katastrophen in Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011, welche Folgen die friedliche Nutzung der Kernenergie haben kann. Speziell nach der Kernschmelze im japanischen Meiler im März 2011 wurde die Nutzung der Kernspaltung von vielen Staaten kritisch hinterfragt und neu bewertet.

Die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel vollzog eine komplette Kehrwende und nahm die 2010 genehmigten Laufzeitverlängerungen für ihre Kraftwerke zurück und einigte sich auf einen verbindlichen Ausstieg aus der Atomenergie. Dieser fand, bedingt durch einen weiteren Aufschub aufgrund der Energiekrise in Folge des Krieges in der Ukraine nicht Ende 2022 sondern erst mit erheblicher Verspätung am 15. April 2023 statt. An diesem Tag wurden die letzten drei in Betrieb befindlichen Kraftwerke in Deutschland abgeschaltet.



Kursänderung



Eben diese Veränderung der geopolitischen Lage veranlasste andere Länder dazu, den Kurs wieder in Richtung Atomenergie einzuschlagen. Schweden beispielweise erklärte bereits 1980 per Volksabstimmung, sich von der Kernenergie verabschieden zu wollen. Bedingt durch die sich ändernde geopolitische Lage entscheid man sich neben dem Beitritt zur NATO im skandinavischen Land auch dazu, weiter auf Kernenergie zu setzen und dessen Ausbau voranzutreiben.

Auch Tschechien entschied sich dazu, bis zu vier neue Kraftwerksblöcke an den Standorten Dukovany und Temelin zu bauen. Hierzu wurde eine bestehende Ausschreibung erheblich erweitert, da ein Bau mehrerer Blöcke für die tschechische Regierung wirtschaftlich sinnvoller erscheint. Auch Ungarn möchte am Standort der vier Blöcke des Kraftwerks Paks, die zwischen 1982 und 1987 errichtet wurden, zwei neue Blöcke errichten. Gleichzeitig soll die Laufzeit der bestehenden Blöcke verlängert werden. Ursprünglich gebaut für eine Betriebsdauer von 30 Jahren, soll nach Plänen der ungarischen Regierung erst 2050 Schluss sein.