Das Standortrating der AK Vorarlberg hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem umfassenden Standardwerk über die aktuelle Situation des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Vorarlberg entwickelt. Ein Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe ist das Thema Fachkräftebedarf.

Zentrales Hindernis, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu finden und in Vorarlberg zu halten, ist die mangelnde Gerechtigkeit bei der Verteilung des wirtschaftlichen Erfolges: In keinem anderen Bundesland ist die Stundenproduktivität so hoch wie in Vorarlberg, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aber im Vergleich am wenigsten am Erfolg beteiligt.

Das AK Standortrating widerlegt auch die „Mär von der zunehmenden Faulheit der Unternehmer“. Das Arbeitskräftepotenzial in Vorarlberg sei hoch, die Arbeitsbereitschaft im Ländle in den vergangenen Jahren sogar stetig gestiegen, so AK-Präsident Bernhard Heinzle, denn: „Der in Vorarlberg erwirtschaftete Kuchen ist im Bundesländervergleich besonders ungleich verteilt. Im Jahr 2021 flossen gerade einmal 44 Cent pro erwirtschaftetem Euro in die Lohneinkommen. In allen anderen Bundesländern kommt mehr bei den Beschäftigten an.“