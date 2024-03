Frächter wie Hapag-Lloyd oder Maersk haben bereits reagiert und meiden das Rote Meer und somit auch die Passage durch den Suez-Kanal. Grund dafür sind die andauernden Angriffe jemenitischer Rebellen, die die internationale Schifffahrt gefährden. Die veränderte geopolitische Lage lässt nun viele Frächter umdenken und nach neuen Handelsrouten suchen.



Landweg durch Asien



Chinas Jahrhundertprojekt, die neue Seidenstraße, bekommt wieder Rückenwind. Hat es zunächst so ausgesehen, als würden die angespannten Handelsbeziehungen zwischen China und den USA auch das Seidenstraßenprojekt gefährden, so findet aktuell eine signifikante Verlagerung von Gütern auf die Schiene statt. Der Hamburger Hafen spürt jedenfalls bereits die Krise der Seewege und verzeichnet einen verstärkten Schienengüterverkehr.

„Das Aufkommen ist laut mit den mit den Bahntransporten befassten Unternehmen zuletzt wieder deutlich angestiegen“, werden die Hamburger etwa in der deutschen Wirtschaftswoche zitiert. Grund dafür seien neben der verlängerten Lieferzeit eine „deutlich geringer gewordene Preisdifferenz zwischen Schienenfracht und Seefracht“. Auch der Hafen Duisport vermeldet gegenüber dem deutschen Wirtschaftsmedium: „In Bezug auf die Zugverkehre aus China registrieren wir derzeit einen spürbaren Anstieg der Nachfrage.“



Der Schienenverkehr aus China macht in den Zielhäfen allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Umschlagsmenge aus. Ersetzen kann die Bahn daher Containerschiffe nicht.



So kamen in Hamburg im Jahr 2021 insgesamt 160.000 20-Fuß-Container mit dem Zug an – 2022 waren es sogar nur 81.000. Zum Vergleich: Per Schiff kamen 2022 insgesamt 2,5 Millionen Container aus China in Hamburg an. Im Duisport verhält es sich ähnlich: „Die Schienengütertransporte aus China machen nur rund drei bis fünf Prozent des jährlichen Gesamtcontainerumschlags im Duisburger Hafen aus“, berichtet das Unternehmen gegenüber der Wirtschaftswoche.



Dass die Seidenstraße aktuell wieder profitiert, berichtet auch die DVZ (Deutsche Verkehrszeitung). Neben der verringerten Preisdifferenz seien auch die längeren Transitzeiten, die man aktuell auf dem Seeweg einrechnen muss, ein Grund für mehr Schienengüterverkehr.