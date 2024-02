Im Ländle hat man ebenfalls vor, die Budgetdisziplin der letzten Jahre nun für Konjunkturmaßnahmen zu nutzen. Die Investitionskraft Vorarlbergs bleibt hoch. So sind auch für 2024 wieder über 100 Millionen Euro für Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche vorgesehen. „Damit bleibt das Land in der Lage, wichtige Impulsprogramme und Infrastrukturprojekte zu finanzieren“, berichtet Landeshauptmann Markus Wallner: „Im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt ein weiterer klarer Schwerpunkt auf dem Ausbau der Kinderbetreuung, wo mit über 129 Millionen Euro ein absoluter Investitionsrekord erreicht wird. Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche haben wir auch die Mittel für arbeitsmarkt- und bildungspolitische Maßnahmen gegenüber dem Vorjahr um mehr als acht Prozent erhöht.“

Trotz der wachsenden Aufgaben und Kosten in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung und Bildung bleibt im westlichsten Bundesland Österreichs Prozess der Budgetkonsolidierung weiterhin aufrecht. „Auch wenn für mich klar ist, dass in diesen Bereichen weiterhin hohe Investitionen notwendig sind, werden wir in Zukunft nicht umhinkommen, in den nächsten Jahren eine gewisse Budgetkonsolidierung zu erreichen“, so Wallner. Allerdings habe man es mit steigenden Personalkosten in allen Feldern zu tun. „Gerade die Bereiche, in die wir derzeit besonders investieren, wie die Pflege und die Elementarpädagogik, sind sehr personalintensiv. Zusammen mit den Personalkostensteigerungen der letzten zwei Jahre im öffentlichen Dienst ist das eine große Herausforderung“, so Wallner abschließend.