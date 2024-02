Ein neues Qualitätssiegel für MINT-Netzwerke wurde 2023 erstmals an insgesamt 14 Regionen in ganz Österreich verliehen. Im Bundesland Salzburg gingen die beiden MINT-Regionen Pongau und Flachgau Nord an den Start. Mit dem Beginn der Leuchtturminitiative „MINT-Regionen“ wird die Nachwuchsförderung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) in Österreich auf eine neue Ebene gehoben. In den 14 MINT-Regionen arbeiten künftig 386 Partnerorganisationen zusammen – 161 Kindergärten und Schulen, 88 Unternehmen, 15 Hochschulen sowie 122 weitere Partner. Hauptziel ist es, die Kräfte aller MINT-Akteure in den Regionen zu bündeln – vom Kindergarten bis zum führenden Technologieunternehmen.

Durch den Aufbau eines attraktiven regionalen MINT-Angebots entlang der gesamten Bildungskette soll in Zukunft kein MINT-Talent mehr unentdeckt bleiben. Die MINT-Regionen treten an, um Begeisterung für MINT zu wecken, Zukunftschancen für junge Menschen zu eröffnen und langfristig die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. In den Regionen Pongau und Flachgau Nord werden künftig 48 beziehungsweise 23 Mitglieder im MINT-Engagement zusammenarbeiten. „In den ausgezeichneten MINT-Regionen kommen junge Menschen kontinuierlich mit Naturwissenschaft und Technik in Berührung. MINT-Kompetenzen ziehen sich wie ein roter Faden durch ihren Bildungsweg, vom Kindergarten bis ins Berufsleben. Dadurch werden Naturwissenschaft und Technik sowohl in der Schule als auch in Hightech-Unternehmen greifbar und erlebbar“, erklärt Irene Schulte, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg.