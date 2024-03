Schon seit Langem wird das österreichische Steuersystem im internationalen Rennen um Wirtschaftsstandorte als nachteilig wahrgenommen.

So erhob Deloitte im Rahmen seines jährlichen „Austrian Tax Surveys“ für das Jahr 2023, in dessen Rahmen 209 heimische Führungskräfte befragt wurden, dass mit 72 Prozent mehr als zwei Drittel der Befragten das heimische Steuersystem als herausfordernd wahrnehmen. Hier sorgen mit 61 Prozent widersprüchliche Interpretationen der Finanzverwaltung über die bestehenden Regelungen und häufige Gesetzesänderungen mit 55 Prozent am Häufigsten für Stirnrunzeln.

Zudem werden der Arbeitskräftemangel und die hohe Inflation mit Sorge beobachtet. Mit all diesen Faktoren ist der Blick in die Zukunft des Standorts Österreich auch nach der Pandemie eher verhalten.