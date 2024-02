Um die Transformation der Branche weiter zu treiben, laufen auch Forschung und Entwicklung – Saubermacher etwa betreibt mit dem Technikum seit Jahren ein eigenes Forschungszentrum - auf Hochtouren. Im Oktober des Vorjahres wurde im obersteirischen St. Michael das Digital Waste Research Lab (DWRL) der Montanuniversität Leoben – Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft – eröffnet. Das modular aufgebaute kooperative DWRL, das grundsätzlich aus verfahrenstechnischen Aggregaten, verschiedenen Sensoren, einer Sortiereinheit und einer digitalen Datenmanagementplattform besteht, soll Forschung im Bereich digitaler Abfallanalytik, Abfallverfahrenstechnik sowie im Bereich der computergestützten Abfalltechnik ermöglichen.

„Die neue Forschungsanlage ist ein technisches und digitales Werkzeug für Ingenieure. Damit können wir komplett neue Grundlagen wie digitale, sensorbasierte Abfallanalytik und Sortiertechnologien erforschen. Auch unsere Kooperationspartner aus der Industrie haben Fragestellungen, die nur in einer solchen Forschungsanlage untersucht werden können“, so Laborleiter Renato Sarc. Der Schwerpunkt der Forschung ist zum einen die partikel-, sensor- und datenbasierte Abfall- und Recyclingtechnik, zum anderen die Digitalisierung der Abfallaufbereitungsprozesse. Unter dem Namen „ReWaste Prototype“ sind beispielsweise Versuche geplant, bei denen verschiedene Aufbereitungsmaschinen von Industriepartnern eingesetzt werden. Ziel ist der Aufbau und der Test einer „Smart Waste Factory“, bei der verbundene Maschinen durch eine gemeinsame digitale Datenbasis gesteuert und während des Betriebs dynamisch verändert werden. Dadurch sollen noch bessere Sortier- und damit in der Folge Recyclingergebnisse erzielt werden. „Es wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun“, ist Mittermayr überzeugt.



Dem im Sommer 2023 präsentierten Statusbericht zum Bundes-Abfallwirtschaftsplan zufolge lag das gesamte Abfallaufkommen Österreichs im Jahr 2021 bei rund 77,4 Millionen Tonnen. Die größten Anteile stellen Aushubmaterialien und Abfälle aus dem Bauwesen mit etwa 46,1 Millionen Tonnen bzw. 12,5 Millionen Tonnen dar. Das Aufkommen von Siedlungsabfällen in Österreich lag bei rund 7,5 Millionen Tonnen. Davon fielen etwa 4,7 Millionen Tonnen in Haushalten und ähnlichen Einrichtungen an, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 521 kg entspricht.