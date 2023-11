Dass die Politik die ökonomische Macht des Faktischen bei der Inseratenvergabe zur Einflussnahme auf die Berichterstattung nutzt und nutzte, ist leider eine Tatsache. Die aufgedeckten Skandale rund um Kurz-Adlatus Thomas Schmidt haben nicht nur ein missbräuchliches Verhältnis der Politik zu Medien offenbart, sondern auch von Medien zur Politik. Wie durch Chatprotokolle aufflog, umwarb beispielswiese der Ex-Chefredakteur der Presse, Reiner Nowak, für Top-Jobs beim ORF politische Entscheidungsträger. Ein solches vorteilhaschendes Naheverhältnis zur Politik steht Journalistinnen und Journalisten natürlich ebenfalls schlecht zu Gesicht.

Zuletzt gab es sogar beim ORF Rücktritte wegen unsauberer Nähe zur Politik. So trat erst Anfang Februar ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler wegen dem Vorwurf der politischen Einflussnahme auf die Berichterstattung zurück, was zeigt, dass selbst der mit Gebühren (und nicht mit Inseraten!!!) finanzierte ORF davor nicht gefeit ist. Um die Entwicklung der letzten Jahre in der vermurksten Beziehung zwischen Politik und Medien nachvollziehen zu können, muss man in die Ära Faymann zurückblicken. Wie auch das investigative Magazin DOSSIER kürzlich wieder berichtete, war Werner Faymann der erste Bundeskanzler, gegen den die Staatsanwaltschaft noch während seiner Laufzeit wegen „Inseratengeschäften“ ermittelt hat. Faymann und sein Staatssekretär Josef Ostermayer sind die eigentlichen Architekten eines Systems, das sich wohlwollende politische Berichterstattung mit Steuergeld „erkaufte“.

Mit der Inseratenvergabe wurde durch sogenannte „Medienkooperationen“ auf die rein redaktionelle Berichterstattung in reichweitenstarken Boulevardmedien Einfluss genommen. Große Medienbosse haben bereitwillig mitgespielt, da die Branche zu diesem Zeitpunkt gerade die digitale Konkurrenz von Google, Facebook und Co. besonders stark zu spüren begann. Die Inseratenaffäre rund um Faymann und Ostermayer führte zum ersten Medientransparenzgesetz und zum Kopf-Verbot öffentlicher Amtsträger auf Inseraten. 2013 wurden die Ermittlungen eingestellt. Unter Sebastian Kurz wurde das System fortgeführt und sogar noch weiter auf die Spitze getrieben. Die Medienagenden für die Regierung wurden im Bundeskanzleramt zentral gebündelt und vom Ballhausplatz wehte fortan ein rauer Wind in Form der Message Control in die Redaktionsstuben der Republik.